Ймовірною причиною евакуації дітей з ужгородської школи могло стати розпилення газового балончика – поліція

Ймовірною причиною інциденту в ЗОШ № 9 м. Ужгород, внаслідок якого було евакуйовано всіх школярів та педагогів навчального закладу, могло стати розпилення газового балончика. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області.

Наразі, за даними поліції, розпилення балончика – це основна версія, яку розглядають слідчі. Проте інформація ще перевіряється.

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У поліції також уточнили, що у ході проведення слідчо-оперативних заходів були встановлені дві особи з числа учнів, які можуть бути причетними до розпилення балончика.

У той же час у прес-службі ПАТ «Закарпатгаз» із посиланням на головного інженера служби експлуатації Ужгородського відділення ПАТ «Закарпатгаз» Богдана Библика повідомили, що витоку природного газу в школі не зафіксовано.

У відділі інформаційної роботи Ужгородської міської ради повідомили, що до міської дитячої лікарні госпіталізовано 11 дітей, які постраждали внаслідок розпиленої у школі невідомої газоподібної речовини.

«Дітей, які скаржилися на погіршення самопочуття, швидка допомога відвезла до міської дитячої лікарні. Наразі у лікарні перебувають 11 дітей, які скаржаться на першіння у горлі, головокружіння, нудоту, потемніння в очах. У трьох школярів симптоми виражені сильніше, ніж у інших, вони знаходяться у палаті інтенсивної терапії, інші – у звичайних палатах», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що навчальний процес у закладі припинено, проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в загальноосвітній школі № 9 м. Ужгород через невідомий газ, який поширився в коридорах будівлі, було евакуйовано всіх школярів та викладачів. До лікарні доправили 10 школярів.