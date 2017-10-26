"Володимировичу, земля!": нардеп розповів про мить порятунку Мосійчука під час замаху

Нардеп Андрій Лозовий розповів про стан постраждалих унаслідок вибуху під час замаху на "радикала" Ігоря Мосійчука. Він розмовляв з дружиною депутата, у нього чисельні осколкові поранення, але операція минула успішно, пише Лозовий на своїй сторінці у Facebook.

"Ігор пам'ятає тільки крик Русіка: "Володимировичу, земля!" - потім Руслан з усієї дурі штовхнув його на землю. Це врятувало Мосійчуку життя, більш нічого він не пам'ятає, окрім світла від вибуху і осіннього листя, яке розлетілося", - йдеться у його повідомленні.

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За словами нардепа, у Віталія Бали - серйозні ушкодження нирок і печінки. Мирослава Барчук лишилась неушкодженою. Підозра лікарів про інфаркт не виправдалась.

"Щодо загиблого Руслана Кушніра - Ігор з дружиною вирішили взяти на утримання його доньку й допомагати їй як рідній", - розповів Лозовий.

"Ще один загиблий - випадковий перехожий Михайло Моршель (36 років)", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли вчинити російські спецслужби".

Нагадаємо, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро, ще двоє – охоронець нардепа і перехожий - загинули. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.