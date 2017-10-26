Підозрюваним у справі про побиття до смерті 17-річної дівчини в Малині обрано запобіжні заходи

У Житомирській області обрано запобіжні заходи усім п’ятьом підозрюваним у побитті до смерті 17-річної жительки Малина.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, у четвер, 26 жовтня, за клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором, ухвалою Малинського районного суду ще одній підозрюваній особі обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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«Таким чином, на даний час усім п’ятьом особам, підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину, ухвалою суду обрано запобіжні заходи, зокрема, двом – тримання під вартою, трьом – домашній арешт», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень жительці Малина та залишення її у небезпечному для життя стані, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 136 КК України.

Санкція найсуворішої із статей – ч.2 ст. 121 КК України - передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у м. Малин Житомирської області група осіб жорстоко, аж до втрати свідомості, нібито через борг у 500 грн побила 17-річну дівчину та кинула її напризволяще, залишивши потерпілу серед ночі у небезпечному для життя стані.

Неповнолітня потрапила до реанімації лікарні 18 жовтня. На момент госпіталізації у неї було діагностовано закриту черепно-мозкову травму, набряк головного мозку та загальне переохолодження тіла. Лікарі провели хірургічне втручання, однак 24 жовтня дівчина померла.

За даними начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області В’ячеслава Печененка, у справі про побиття фігурує 5 підозрюваних.