На Одещині сім’я фермера змушена була під загрозою смерті віддати грабіжникам цінності на мільйон гривень

У Балтському районі Одеської області невідомі скоїли розбійний напад на будинок фермера.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася напередодні в селі Плоске. До будинку чоловіка увірвалося п'ятеро невідомих у масках, зв'язали його, членів сім'ї і почали бити, вимагаючи віддати гроші та цінності.

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Під загрозою смерті потерпілі віддали готівку, виручену напередодні від продажу зерна, і ювелірні вироби. Збиток становив близько 1 млн грн.

З місця події зловмисники зникли на автомобілі «Нива», що належить фермеру. В ході оперативно-слідчих дій автомобіль виявлено кинутим у районі траси Одеса-Київ.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Ведеться пошук підозрюваних.