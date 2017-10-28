У Донецькій області чоловік підірвав гранату біля кафе, постраждали двоє осіб

У місті Костянтинівка Донецької області чоловік підірвав гранату біля кафе, постраждали двоє осіб.

Як повідомляє Костянтинівське відділення поліції Донецької області, вночі до поліції з лікарні надійшла інформація про те, що по медичну допомогу з осколковими пораненнями звернулись два громадянина, 1987 та 1986 років народження.

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Тілесні ушкодження потерпілі отримали біля місцевого розважального закладу. На місце події негайно виїхала група швидкого реагування.

Поліцейські затримали 33-річного підозрюваного, який під час сварки дістав боєприпас та кинув у бік своїх опонентів. Під час огляду у чоловіка було вилучено два предмети циліндричної форми, схожі на підривники кустарного виготовлення, та фрагмент запалу від гранати РГД-5.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 «хуліганство» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.