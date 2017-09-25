У Харкові боєць АТО підірвав себе гранатою у житловій багатоповерхівці

08:39, 25 вересня 2017
Інциденти
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У поліції заявляють, що боєць вчинив самогубство.

Загиблому було 23 роки / фото Информатор

У Харкові 23-річний боєць АТО покінчив життя самогубством, підірвавши гранату Ф-1. Про це повідомляє поліція Харківщини у Facebook.

Хлопець вкоротив собі віку, підірвавши гранату між 7 та 8 поверхами житлового будинку.

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«В під'їзді будинку між 7 та 8 поверхом на пожежних сходах було виявлено тіло чоловіка. Як стало відомо, 23-річний мешканець будинку підірвав себе гранатою. Також було встановлено, що потерпілий минулого року повернувся із зони АТО. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові невідомий подзвонив в поліцію і повідомив, що заміновано відділення пошти, на проспекті Перемоги, 46 А.

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