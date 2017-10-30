На Дніпропетровщині взято під варту 4-х нападників на виборчу дільницю в селі Майське

На Дніпропетровщині взято під варту 4-х з 24-х затриманих нападників на виборчу дільницю в с. Майське Синельниківського району області під час місцевих виборів до об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як передає кореспондент УНІАН, т.в.о. начальника ГУНП в Дніпропетровській області Олег Грозь сьогодні повідомив на брифінгу, що протягом трьох діб їм буде визначено подальший запобіжний захід.

За його словами, ще 20 осіб опитані, роль кожного з них у нападі з’ясує слідство.

Грозь уточнив деталі надзвичайної події, зокрема те, що зловмисники намагалися пошкодити урни з виборчими бюлетенями. Проте, поліцейським, які охороняли виборчу дільницю, вдалося відтіснити їх на вулицю, після чого зловмисники зникли на автомобілях.

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«Під час нападу тілесні ушкодження отримали три працівники поліції. Незважаючи на це, правоохоронці не дали нападникам можливості зірвати виборчий процес на дільниці – всі бюлетені були збережені, комісія продовжила свою роботу», - зазначив Грозь.

Під час обшуку автомобілів нападників поліція вилучила 6 одиниць мисливської зброї, 2 газові пістолети, значну кількість патронів, 4 бронежилети, складний ніж, 2 дерев’яні бити, рушницю для гри у страйкбол, а також 4 петарди, фрагмент металевої арматури, три пляшки із запальною речовиною.

Стосовно події відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло приблизно 20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно.

Після цього зловмисники кинули димові шашки та зникли на автомобілях. В ході плану «Перехоплення» правоохоронці затримали 24 підозрюваних у нападі, які пересувалися на 7-ми автомобілях.

У неділю в Україні пройшли вибори у 201 об’єднаній територіальній громаді.