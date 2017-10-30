У Польщі загинув українець, який ремонтував базиліку

У польському Ґданську загинув громадянин України, який працював на риштуванні при Базиліці внебовзяття пресвятої Діви Марії. Про це повідомляє Польське радіо.

Ремонт Маріацької базиліки у Ґданську триває вже багато тижнів, храм обставлений риштуваннями.

Неділя, 29 жовтня, для робітників була вихідним, проте, як встановила поліція, двох з них викликали через надзвичайну ситуацію.

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За попередніми даними, на висоті 35 м почала збиратися вода, і робітники мали її викачати. Один з чоловіків увійшов на риштування і впав на нижчий ярус. Від отриманих травм він помер на місці.

Як повідомила речниця міської комендатури поліції Ґданська Маґдалєна Ціска, причина смерті 41-річного громадянина України встановлюється. Більше інформації з’явиться після розтину тіла загиблого.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня в Польщі українку вдарили пляшкою по голові через мову. Після побиття Дарія звернулася до шпиталю. Поліція отримала інформацію про те, що сталося, від лікаря. Дівчина після нападу певний час перебувала в шпиталі, оскільки мала поранення.