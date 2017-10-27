У Києві біля вокзалу жінка залишила 9-місячну дитину й пішла пиячити (фото)

Поліція Києва розшукала матір, яка залишила 9-місячну дитину поблизу метро "Вокзальна". Про це повідомила прес-служба столичного ГУ НП.

Жінка вночі залишила хлопчика біля входу до метро й пішла пиячити. Малюка на східцях помітили перехожі та віднесли до відділу поліції на станції "Київ-Пасажирський". Горе-матір знайшли, вирішується питання про притягнення її до відповідальності.

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"Перехожі розповіли, що на площі Вокзальній помітили жінку з дитиною в одній руці та пляшкою пива у другій. Вона поводилася неадекватно. Коли ж очевидці проходили повз вхід до метро вдруге, – побачили покинуту дитину", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали жінку за півтори години. При спілкуванні з нею виявилося, що дитина заважала 25-річній матері, яка приїхала із сином з Херсонської області, відпочивати та вживати алкогольні напої.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня у Київській області правоохоронці затримали 16-річну дівчину з Російської Федерації, яка втекла зі школи-інтернату і перебувала у розшуку.