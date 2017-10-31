Моторошна ДТП у Харкові: мати Зайцевої записала звернення (відео)

Мати Олени Зайцевої, головної підозрюваної у резонансній ДТП в Харкові з 6 загиблими, виступила з публічною заявою щодо трагедії. Її відеозвернення було показано в ефірі шоу одного з українських каналів.

"18 жовтня для сімей постраждалих і загиблих життя просто зупинилося. Для нас це жахлива трагедія, жалоба і жах", – сказала Тетяна Іванова.

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Вона стверджує, що одразу ж після аварії їхня сім'я намагалася надати якусь допомогу постраждалим, які перебували в лікарні, але їм цього зробити тоді не вдалося.

"Вчора ми вже надали допомогу потерпілому, який перебуває в обласній лікарні. Сьогодні ми намагаємося надати допомогу людям, які перебувають у четвертій лікарні... Ми ще раз просимо вибачення у сімей загиблих і потерпілих в цій жахливій аварії", - сказала мати Зайцевої.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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