В Одесі здійснив екстрену посадку літак, який прямував з Москви до Туреччини (відео)

У міжнародному аеропорту «Одеса» здійснив екстрену посадку літак, який прямував з Москви до Туреччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Fаcebook повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його даними, літак турецької авіакомпанії здійснював рейс з московського аеропорту «Домодєдово» в Туреччину, проте в зв'язку з виникненням на борту лайнера позаштатної ситуації був змушений приземлиться на найближчому аеродромі.

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«Виникла позаштатна ситуація, один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме на розлад шлунку, і довгий час перебував у приміщенні туалету. Екіпаж, з огляду на підозрілі дії пасажира, провів детальний огляд туалетної кабіни і виявив у приміщенні приховану підозрілу сумку. Знахідка змусила екіпаж прийняти рішення про екстрену посадку», - зазначив Форостяк.

За його словами, в аеропорту, до літака А320, який щойно приземлився, для огляду підозрілого предмета вирушив кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України.

«Через деякий час вже буде зрозуміло, чи були підстави для тривоги чи ні», - написав він і додав, що номер рейсу не називатиме, щоб не турбувати родичів, а також запобігти можливим негативним наслідкам для компанії перевізника.

У міжнародному аеропорту «Одеса» дану НП поки що не коментують.

Пізніше Форостяк зазначив, що пасажир, яким виявився громадянин Литви, довгий час пробув у туалеті і вийшов переодягненим в інший одяг. Підозрілих речей знайдено не було.

Як стало відомо УНІАН, мова йде про літак авіакомпанії Pegasus, який прямує рейсом PC387 з "Домодєдово" (Москва) в аеропорт "Сабіха Гокцен" (Стамбул).

На даний час літак вже вилетів із Одеси и прямує в Стамбул.

Відео: РБК