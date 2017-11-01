В Києві сталася масштабна ДТП, на проспекті Перемоги утворився величезний затор (фото, відео)

В Києві сталася масштабна ДТП на проспекті Перемоги в напрямку м. Шулявська. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Зіткнулися два автомобіля. В результаті удару, машини отримали сильні механічні пошкодження. Є постраждалі. Очікують патрульну поліцію. На місці працює швидка допомога. В результаті аварії повністю перекрито дві смуги руху транспорту. Утворилася пробка", - сказано в повідомленні.

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Відзначимо, що автомобілі там зараз рухаються зі швидкістю 3-5 км/г.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок зіткнення двох легкових і одного вантажного авто навпроти Київського зоопарку на проспекті Перемоги рух в напрямку центру майже паралізовано.

Для проїзду транспорту, що рухається в бік площі Перемоги, залишилася одна крайня ліва смуга руху. Наразі автомобільна пробка вже розтягнулась від місця аварії до станції метро “Нивки”. Натомість на відрізку від зоопарку до площі Перемоги проспект фактично вільний від автомобілів.

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