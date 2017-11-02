У Житомирі затримали групу наркоділків, організовану екс-правоохоронцем

У Житомирі протягом 1 та 2 листопада затримали групу наркоділків, організовану екс-правоохоронцем. Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікацій Національної поліції України.

Як зазначається у повідомленні, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління протидії наркозлочинності поліції Житомирської області провели спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи наркоторгівців.

Зазначається, що організував групу колишній посадовець житомирської міліції. Також до злочинної діяльності виявився причетним і діючий поліцейський.

«На початку 2017 року працівники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління протидії наркозлочинності поліції Житомирщини отримали інформацію щодо групи осіб, діяльність якої пов’язана з наркобізнесом»,- сказано у повідомленні.

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Під час перевірки оперативники встановили, що до викритого факту причетний колишній начальник підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків житомирської міліції та десять його спільників. Ці громадяни – жителі Житомира та Львівської області віком від 32 до 59 років.

«Більшість учасників групи виявилися засудженими в минулому за зберігання та збут наркотичних засобів. Крім того, наркоділки мали довіреного і серед діючих працівників місцевої поліції. Змовники постачали з території Львівської області до Житомира наркотичну сировину – солому снодійного маку, переробляли, а потім збували», - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження за викритим фактом. Завдяки спільним заходам оперативників внутрішньої безпеки та Управління протидії наркозлочинності житомирської поліції було зібрано достатньо доказів злочинної діяльності фігурантів групи.

Отримавши санкцію суду, правоохоронці – з числа Житомирського, Луганського, Львівського управлінь Нацполіції, бійці відділу швидкого реагування поліції Житомирської області та слідчі обласної прокуратури – повели 11 обшуків за місцем мешкання викритих наркоділків.

Під час спецоперації вилучено майже 60 кілограмів макової соломки, 500 мл ангідриду, 200 мл опію, марихуану, амфетамін, пігулки «Сонат», 2 тисячі медичних шприців та приладдя для виготовлення наркотичних засобів. Також вилучено виручку від збуту наркотиків: 70 тисяч гривень, 25 тисяч доларів, 500 євро. Вартість виявлених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» складає понад 350 тисяч гривень.

На даний час організатор групи, 45-річний екс-міліціонер та троє головних його поплічників - затримані.

Їм готується оголошення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Крім того, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Проводяться слідчі дії і відносно інших фігурантів групи, зокрема – і працівника поліції.