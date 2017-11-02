У Сумах чоловік влаштував різанину в ресторані через побутовий конфлікт

У Сумах сьогодні, 2 листопада, через конфлікт чоловік поранив ножем двох людей на подвір’ї ресторану в центрі міста.

Як повідомила УНІАН керівник відділу комунікації Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, на початку дев’ятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про бійку на території ресторану «Фальконі», розташованому по вулиці Покровській.

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Згідно із повідомленням, за вказаною адресою виїхали патрульні наряди поліції та слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції. На місці події один із охоронців закладу передав їм затриманого чоловіка.

«Затриманим виявися 30-річний раніше судимий сумчанин, який мешкає в одному з багатоквартирних будинків по сусідству із рестораном. Як з’ясувалось, чоловік ножем спричинив тілесні ушкодження завгоспу та одному із охоронців закладу, після чого намагався втекти, сховавшись у маршрутному таксі. Проте був викритий і затриманий», – йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Сумського відділу поліції Павла Карабути, зловмисник був затриманий, завдячуючи охоронцю ресторану – колишньому працівнику МВС.

«Під час бесіди затриманий чоловік пояснив, що вранці прийшов до ресторану вирішувати питання облаштування водовідводу в ресторані, через який вода ллється під їх багатоквартирний будинок. Конфлікт між ним та закладом тривав не один рік. Тож цього разу він прийшов вже із ножем», – зазначив Карабута.

Зараз затриманий доставлений до Сумського відділу поліції, де дає пояснення слідчим. Двох постраждалих з колото-різними ранами доправили до лікарні.

По даному факту в поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосування холодної зброї) КК України. За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.