У Кривому Розі вчитель на уроці заклеїв дітям роти скотчем

У Кривому Розі вчитель на уроці заклеїв семирічним дітям рот скотчем. Про це у Facebook повідомив батько однієї з дівчаток Сергій Стегар.

"Я учасник АТО. В мене склалася така ситуація. Сьогодні, моя донька, учениця, другого класу, була на занятті з хореографії. Вчитель зробив декілька зауважень кільком дітям за балачки а потім заклеїв роти скотчем до закінчення уроку. Тим самим принизив гідність дитини. І не признає своєї помилки. Що мені робити? Я хочу щоб мою дитину захистили від такого вчителя. Завтра збираюсь до директора школи", - пише батько дитини.

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Відомо, що інцидент стався 2 листопада.

Раніше у Росії вчителька заклеїла рот скотчем учневі, який говорив на уроці.