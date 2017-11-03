Затримано підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли поблизу вбитого Самарського - поліція

18:16, 03 листопада 2017
Інциденти
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За словами речниці, за результатами слідчо-оперативних дій встановлено, що в одній з квартир будинку по вул. Першотравневій між гостем та 27-річним власником квартири стався конфлікт, який переріс у бійку.

фото Facebok Тетяни Погукай

Чоловіка, тіло якого знайшли поблизу вбитого голови фракції «БПП» у Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського, могли позбавити життя в результаті конфлікту, що переріс у бійку.

Про це повідомила начальник відділу у зв’язках з громадськістю Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у Сєвєродонецьку співробітниками поліції під час відпрацювання території міста, біля будинку № 28 по вулиці Центральній, було виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліцією вже встановлено та затримано особу, яка підозрюється у скоєні злочину», - написала вона.

За словами речниці, за результатами слідчо-оперативних дій встановлено, що в одній з квартир будинку по вул. Першотравневій між гостем та 27-річним власником квартири стався конфлікт, який переріс у бійку.

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«Власник помешкання завдав гостю тілесні ушкодження, від яких той помер. Щоб позбавитись тіла, зловмисник витягнув потерпілого з квартири та власним автомобілем вивіз і залишив тіло біля будинку № 28 по пр. Центральному м. Сєвєродонецька», - повідомила Погукай.

Даний факт внесено до ЄРДР та кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, тіло Самарського знайшли сьогодні о 00.30 ночі з ознаками насильницької смерті, в нього розбито голову. Точну причину смерті поліція поки не називає, оскільки триває робота судових медиків.

Раніше Погукай заявила, що головною версією вбивства депутата розглядається його політична діяльність.

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