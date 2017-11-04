Під Керчю під час зіткнення двох легкових автомобілів загинула дитина, постраждали ще десятеро осіб

У суботу, 4 листопада, під Керчю в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула дитина, постраждали ще десятеро осіб.

Як передає Крим. Реалії, про це повідомляє прес-служба російського МВС по Криму.

За версією відомства, водій автомобіля «ВАЗ-2105», рухаючись з боку селища Глазівка в бік Керчі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткувся з автомобілем «Хюндай».

«У результаті ДТП дістав смертельні травми малолітній пасажир автомобіля «ВАЗ-2105», водія і ще четверо пасажирів легковика доставлено в реанімаційне відділення лікарні. Також дістали травми різного ступеня тяжкості водій і четверо пасажирів, серед яких двоє дітей, автомобіля «Хюндай»», - йдеться в повідомленні.