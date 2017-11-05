У водоймі на Вінниччині виявили тіла трьох чоловіків

У Вінницькій області в с. Карбівка Гайсинського району на місцевому водоймищі виявлено тіла трьох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"В с. Карбівка Гайсинського району 4 листопада 2017 року в місцевому водоймищі виявлено тіла трьох чоловіків (1960 року народження, 1962 року народження і 1982 року народження)", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, підрозділами Держслужби виявлені тіла були підняті на берег. За даними відомства, за фактом цієї події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові за кермом тролейбуса знайшли мертвого водія.