В Одесі з дитячого майданчика вкрали дитину

В Одесі 6 листопада з дитячого майданчика була викрадена дитина – 9-річний хлопчик вийшов пограти і зник. Про це повідомляє прес-служба МВС України в Facebook.

Відразу після інциденту по тривозі були підняті підрозділи поліції і фахівці кіберполіції.

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Завдяки оперативним діям правоохоронців хлопчика знайшли. Жінку, яка забрала його з майданчика, затримали.

"Ця історія могла мати трагічний кінець. Шановні батьки, будь ласка, не втомлюйтеся повторювати дітям правила поведінки, якщо до них підходять незнайомці", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у Львові жінка народила в готелі дитину і викинула її на смітник.