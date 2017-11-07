Кривава ДТП у Харкові, яка забрала шість життів: водій Volkswagen Touareg заявив, що за ним стежать

Підозрюваний у смертельній ДТП із 6 загиблими в Харкові водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов стверджує, що за ним у лікарні стежили четверо невідомих людей. Про це він розповів на брифінгу, передає Еспресо.TV.

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"Коли я лежав в лікарні швидкої допомоги, то постійно в коридорі біля мене чергували четверо невідомих людей. І вони стежили за мною навіть, коли я виходив подихати свіжим повітрям. У той час вони комусь телефонували. Це була не поліція", - наголосив Дронов.

Зараз водій перебуває в лікарні, яка спеціалізується на лікуванні серцево-судинних та нервових захворювань. Туди він потрапив після лікарні швидкої допомоги ім. Мащанінова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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