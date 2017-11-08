У Львові водій вантажівки помер за кермом

У Львові водій вантажного автомобіля помер під час руху, внаслідок чого транспортний засіб став некерованим і спричинив ДТП. Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 7 листопада о 19:50 на вул. Грінченка вантажний автомобіль DAF скоїв зіткнення з легковиком Subaru, за кермом якого перебувала 28-річна львів’янка.

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Водія вантажного автомобіля виявили в кабіні мертвим. За попередніми даними, причиною смерті чоловіка став серцевий напад. Жінка-водій легковика від госпіталізації відмовилася.

Проводиться дослідча перевірка.

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