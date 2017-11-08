Під Києвом затримали викрадачів 62-річного лікаря: жінку тримали в полоні та знущалися з неї (фото, відео)

Поліцейські затримали викрадачів 62-річної лікарки, жительки Боярки Київської області, в полон зловмисників вона потрапила тиждень тому, 1 листопада. Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"1 листопада 62-річна жінка-лікар була викрадена разом з власною машиною Тойота. Згодом автомобіль був знайдений на одній з вулиць Києва. Вісім днів викрадачі тримали нещасну жінку у полоні, знущалися над нею та чекали аби родичі заплатили викуп у розмірі 100 тисяч доларів США. Сім з цих страшних днів літня жінка провела у підвалі гаражу", - йдеться у повідомленні.

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Щойно в результаті вдало проведеної спецоперації постраждала звільнена, викрадачі затримані.

Раніше у центрі Києва в нардепа з партії Ляшка викрали Mercedes з пістолетами.