Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися відразу чотири авто, є загиблий

Сьогодні вранці у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, після чого один з них загорівся. Про це йдеться в сюжеті програми "Джедаї".

За словами свідків, автомобіль Hyundai вилетів на зустрічну смугу і влетів у Cherry. Від сильного удару його відкинуло в Renault. Таким чином, Cherry виявився затиснутим між двома автомобілями. На жаль, водій загинув на місці.

Чоловіка більше 20 хвилин намагалися реанімувати, але марно. Крім того, серед серйозно постраждалих опинився водій автомобіля Hyundai.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом на Дніпропетровському шосе сталося масштабне ДТП. Рух було перекрито.