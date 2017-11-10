В Києві вночі сталася масштабна пожежа в гіпермаркеті (фото, відео)

В одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва SkyMall сталася масштабна пожежа. Зайнявся гіпермаркет "Ашан" на Лівому березі. Усе сталося близько опівночі, передає ТСН.

За попередньою інформацією, спалахнуло на складських приміщеннях через замикання електродротів. Вогонь охопив понад дві сотні квадратних метрів. Окрім приміщень самого гіпермаркету, зайнялася і парковка, розташована під ними.

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Їдкий дим розповсюдився на кілька кілометрів. На місце прибули десяток пожежних команд та медики. Вогонь вдалося приборкати близько третьої години ночі. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Раніше у центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані.