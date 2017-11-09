Станцію метро "Хрещатик" закрили на перевірку, на "Палаці спорту" бомби не знайшли

У Києві відновлена робота станції метро "Палац спорту" після анонімного повідомлення про замінування. Про це КП «Київський метрополітен» повідомляє в Twitter.

"Станція "Палац спорту" відкрита для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлено", - йдеться в повідомленні.

У той же час станцію метро "Хрещатик" і пересадочний вузол закрили на перевірку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві станція метро "Палац спорту" і пересадочний вузол на станцію "Площа Льва Толстого" були закриті через анонімне повідомлення про мінування.