Станцію метро "Хрещатик" закрили на перевірку, на "Палаці спорту" бомби не знайшли
17:36, 09 листопада 2017Інциденти
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У Києві після повідомлення про "замінування" знову запрацювала станція метро "Палац спорту" і відразу була закрита станція "Хрещатик".
Станцію метро "Хрещатик" закрили / фото УНІАН
У Києві відновлена робота станції метро "Палац спорту" після анонімного повідомлення про замінування. Про це КП «Київський метрополітен» повідомляє в Twitter.
"Станція "Палац спорту" відкрита для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлено", - йдеться в повідомленні.
У той же час станцію метро "Хрещатик" і пересадочний вузол закрили на перевірку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві станція метро "Палац спорту" і пересадочний вузол на станцію "Площа Льва Толстого" були закриті через анонімне повідомлення про мінування.
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