В Одеській області при зіткненні мікроавтобуса з підводою загинуло троє людей (фото)

У Болградському районі Одеської області сьогодні при зіткненні мікроавтобуса з підводою загинули три особи. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася на автодорозі між селом Виноградівка і містом Болград.

Читайте такожНа Львівщині бензовоз переїхав людинуВідзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що поблизу села Василівка мікроавтобус зіткнувся з гужовою підводою.

«У результаті зіткнення троє пасажирів, які їхали на возі, загинули», - повідомили в главку.

Попередньо встановлено, що пасажирку автомобіля госпіталізували з численними переломами. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.