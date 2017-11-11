В Одеській області при зіткненні мікроавтобуса з підводою загинуло троє людей (фото)
21:06, 11 листопада 2017Інциденти
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У результаті зіткнення троє пасажирів, які їхали на возі, загинули.
Пасажирку автомобіля госпіталізували з численними переломами \ Нацполіція Одеської області
У Болградському районі Одеської області сьогодні при зіткненні мікроавтобуса з підводою загинули три особи. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася на автодорозі між селом Виноградівка і містом Болград.
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«У результаті зіткнення троє пасажирів, які їхали на возі, загинули», - повідомили в главку.
Попередньо встановлено, що пасажирку автомобіля госпіталізували з численними переломами. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.
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