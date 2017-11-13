Жахлива ДТП із шістьма жертвами в Харкові: стало відомо, коли розглянуть апеляцію другого фігуранта аварії
Суд над Геннадієм Дроновим призначили на цьому тижні.
Апеляційний суд Харківської області призначив дату розгляду апеляційної скарги, поданою адвокатом Геннадія Дронова, водія Volkswagen Touareg, другого підозрюваного у ДТП в Харкові.
Скарга буде розглянута у четвер, 16 листопада. Початок засідання о 16.30, передає ГородХ.
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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Дронову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.
20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.