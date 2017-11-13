Жахлива ДТП із шістьма жертвами в Харкові: стало відомо, коли розглянуть апеляцію другого фігуранта аварії

Апеляційний суд Харківської області призначив дату розгляду апеляційної скарги, поданою адвокатом Геннадія Дронова, водія Volkswagen Touareg, другого підозрюваного у ДТП в Харкові.

Скарга буде розглянута у четвер, 16 листопада. Початок засідання о 16.30, передає ГородХ.

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Дронову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.