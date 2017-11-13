На Тернопільщині розшукують водія, який смертельно травмував чоловіка і втік з місця ДТП. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 12 листопада у селі Трибухівці Бучацького району неподалік цвинтаря.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що загиблий – місцевий житель 1984 року народження. Свідки кажуть, що того дня бачили його у стані алкогольного сп'яніння. Зараз правоохоронці встановлюють автомобіль та розшукують водія, який, збивши чоловіка, втік з місця автопригоди.

Слідчі вилучили деталі автомобіля, бампер та підкрильники. Ймовірно, це автомобілі марки Volkswagen Caddy, Volkswagen Polo, Seat Inca чи Seat Ibiza.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто проїжджав даним селом близько 20.30 і має відеореєстратор, який міг зафіксувати автомобіль, звертатися на лінію "102" або за номерами телефонів: (0354)42-12-45, 0976623711.