У поліції розповіли подробиці затримання чоловіків із 6 кілограмами вибухівки в Києві

Двоє чоловіків, які були затримані із вибухівкою у Дарницькому районі Києва, запевняють, що вони не знали про неї.

Про це ТСН розповів поліцейський полку поліції особливого призначення №1 Андрій Пирогов.

За його словами, правоохоронці помітили автомобіль, в якому перебувало двоє осіб. Побачивши службовий автомобіль поліції, вони помітно занервували, тому поліцейські вирішили їх перевірити.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали злочинців із вибухівкою і наркотиками на півмільйона гривень

Під час перевірки у багажнику знайшли сумку, в якій була речовина, схожа на вибухівку, та детонатори до неї.

"На диво, вони відреагували спокійно – вони кажуть, що не знали, що там є. Повідомили, що їх попросили перевезти цю сумку і сказали, що в цій сумці запчастини до авта і попросили не відкривати, бо там дуже дорогі запчастини", - розповів Андрій Пирогов.

За словами затриманих, вони привезли сумку із Мукачева Закарпатської області.

"За їхніми словами, це було доставлено з Закарпатської області, з Мукачева. Познайомились на дискотеці з хлопцем – він запропонував їм доставити ці запчастини. В Києві вони повинні були підійти забрати цю передачу на цьому місці", - розповів поліцейський.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 12 листопада, в Києві спецпризначенці затримали автомобіль із вибухівкою. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.