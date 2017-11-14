Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала підозрюваного співробітника МВС

Поліція затримала винуватця смертельної ДТП у Києві, внаслідок якої загинула людина. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Винуватець смертельної ДТП на розі Туполєва і Стеценко затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, який визначить міру запобіжного заходу", - написав він.

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За його словами, водій здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест.

"Згідно ст. 286 ККУ, якщо його вина буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - зазначив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в Києві на вулиці Стеценка сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина. За кермом позашляховика ймовірно знаходився начальник МРЕВ №3 міста Києва Володимир Найда.