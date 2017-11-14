У результаті ДТП з автобусом в Словаччині загинули двоє українців
За попередньою версією поліції, водій микроавтробуса, в якому знаходилися громадяни України, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем.
У Словаччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України. Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Було четверо громадян України. Двоє загинули: один загинув на місці ДТП, інший помер у лікарні. Двоє перебувають ще в лікарні", - сказав Кирилич.
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"За попередньою версією поліції, водій мікроавтробуса, в якому перебували громадяни України, міг виїхати на зустрічну смугу, і відбулося зіткнення із зустрічним транспортним засобом", - додав дипломат.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на Mukachevo.net, у Словаччині зіткнулися автобус із закарпатськими заробітчанами та вантажівка. Загинув 38-річний чоловік. Аварія сталася 11 листопада в районі Нижнього Грабовця (Пряшівський край).
«ДТП сталася приблизно за годину до опівночі. Зіткнувся Mercedes Sprinter з вантажівкою (обидва авто на українській реєстрації із Закарпаття). Екіпаж вантажівки не постраждав», - сказав директор регіонального управління пожежно-рятувального корпусу у Прешові. В мікроавтобусі один чоловік загинув і троє були важко травмовані, у тому числі водій. Поранених доставили в лікарні у Вранові та Гуменному.
Відомо, що мікроавтобусом поверталися з Чехії закарпатські заробітчани.