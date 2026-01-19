Індія закуповує ударні безпілотники білоруського виробництва, - ЗМІ

"Беркут-БМ" - це реактивний безпілотник-камікадзе, призначений для ураження цілей на полі бою.

Індія придбала десятки безпілотників одностороннього застосування "Беркут-БМ" білоруського виробництва.

Як повідомляє Defence Blog, "Беркут-БМ" - це реактивний безпілотник-камікадзе, розроблений білоруською компанією Indela та призначений для ураження цілей на полі бою. Система оснащена компактними мікротурбореактивними двигунами китайського виробництва Swiwin, що забезпечує безпілотнику високу швидкість польоту та короткий час зіткнення, що зменшує вікно для перехоплення.

Зазначається, технічні дані показують, що "Беркут-БМ" може розвивати швидкість до 410 кілометрів на годину, а робоча дальність - приблизно 150 кілометрів залежно від профілю місії та висоти. Безпілотник оптимізований для швидкого проникнення в зону польоту, пікірування на кінцевому етапі та високоточних ударів по нерухомих або рухомих цілях.

Відео дня

"Безпілотник несе 10-кілограмову осколково-фугасну бойову частину, призначену для використання проти радіолокаційних установок, ракетних батарей, артилерійських позицій та вузлів логістики. Його ударний профіль розроблений для місій, де цілі необхідно знищити швидко. "Беркут-БМ" запускається за допомогою катапульти, що дозволяє розгортання з передових районів без потреби у злітно-посадкових смугах чи стаціонарній інфраструктурі. Це дозволяє здійснювати мобільні та приховані операції з запуску, надаючи польовим командирам гнучкість у розташуванні пускових установок ближче до лінії зіткнення", - йдеться у матеріалі.

Індійська зброя - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулого року Індія успішно випробувала "мікро-ЗРК" власного виробництва, призначений для знищення безпілотних літальних апаратів. Нову систему під назвою Bhargavastra протестували 12 і 13 січня.

Bhargavastra оснащений передовими можливостями, включаючи виявлення навіть невеликих безпілотних літальних апаратів на відстані понад 6 кілометрів. Він нейтралізує загрози за допомогою керованих мікробоєприпасів, забезпечуючи точність і ефективність.

Вас також можуть зацікавити новини: