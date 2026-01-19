Валюта почала тиждень зі здешевлення: курс долара і євро в банках і обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,15 грн, а євро – 50,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 січня, подешевшав на 10 копійок і становить 43,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 50,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,80 грн/євро, а курс продажу - 50,60 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара (попередній рекорд було встановлено 16 січня – 43,39 грн/дол.)

Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що найближчим часом динаміка на валютному ринку буде стриманою, а кількість різких стрибків курсу істотно скоротиться.

Вас також можуть зацікавити новини: