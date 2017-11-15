У Тернополі "замінували" авто- та залізничний вокзали

У Тернополі правоохоронці перевіряють інформацію про «замінування» авто- та залізничного вокзалів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, о 15:11 повідомлення отримали працівники автовокзалу, а о 15:16 невідомий зателефонував ще диспетчеру залізничного вокзалу. Він повідомив, що обидві вокзали заміновані.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти, служба надзвичайних ситуацій, кінологи, бригади екстреної меддопомоги.

На автовокзалі фахівці оглянули приміщення і нічого не знайшли. Людей не евакуйовували.

Наразі експерти перевіряють залізничний вокзал.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 14 листопада у Києві та Харкові через повідомлення про мінування закрили залізничні вокзали і станції метро.