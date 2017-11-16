У Києві сталася жахлива ДТП: пішохода збили на переході, його відкинуло на два авто (фото)

У столиці, на Харківському шосе, сталася жахлива ДТП, постраждалий госпіталізований у критичному стані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Порушник збив пішохода на переході, відкинувши тіло на Peugeot і під Mercedes", - йдеться у повідомленні.

Свідки разом з рятувальниками ДСНС витягли постраждалого з-під буса, він госпіталізований у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 листопада в годину пік на вулиці Чорновола біля Повітрофлотського шляхопроводу в Києві сталася аварія за участю п'яти автомобілів.

Під час ДТП травми отримали двоє людей. Їх відвезли до лікарні, загрози життю немає. Одна з постраждалих – вагітна.