Через масштабну аварію на одній з головних автоартерій Києва утворилися затори (фото, відео)
20:09, 15 листопада 2017Інциденти
1053
Зараз на місці події працюють медики та поліція. Також викликали рятувальників, щоб звільнити вагітну з авто.
ДТП сталася у час пік \ dtp.kiev.ua
Сьогодні ввечері в годину пік на вулиці Чорновола біля Повітрофлотського шляхопроводу в Києві сталася аварія за участю п'яти автомобілів.
Читайте такожСпівробітник МВС, який вчинив смертельну ДТП у Києві, відмовляється від надання свідчень (відео)Під час ДТП травми отримали двоє людей. Їх відвезли в лікарню, загрози життю немає. Одна з постраждалих – вагітна, яка отримала серйозні травми. Про це передає dtp.kiev.ua.
Одна з постраждалих – вагітна \ dtp.kiev.ua
Зараз на місці події працюють медики та поліція. Також викликали рятувальників, щоб звільнити вагітну з авто. Але це вдалося зробити до їх приїзду.
В даний час на Чорновола утворилися величезні автомобільні затори.
Зараз на місці події працюють медики та поліція \ dtp.kiev.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter