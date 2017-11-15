Через масштабну аварію на одній з головних автоартерій Києва утворилися затори (фото, відео)

Сьогодні ввечері в годину пік на вулиці Чорновола біля Повітрофлотського шляхопроводу в Києві сталася аварія за участю п'яти автомобілів.

Читайте такожСпівробітник МВС, який вчинив смертельну ДТП у Києві, відмовляється від надання свідчень (відео)Під час ДТП травми отримали двоє людей. Їх відвезли в лікарню, загрози життю немає. Одна з постраждалих – вагітна, яка отримала серйозні травми. Про це передає dtp.kiev.ua.

Зараз на місці події працюють медики та поліція. Також викликали рятувальників, щоб звільнити вагітну з авто. Але це вдалося зробити до їх приїзду.

В даний час на Чорновола утворилися величезні автомобільні затори.