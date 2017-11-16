У Харкові авто влетіло всередину торгового центру, протаранивши двері (фото, відео)

У четвер, 16 листопада, близько 14.00 водій Renault Logan у формі працівника "Нової Пошти" протаранив вхід до ТРЦ "Караван" у Харкові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі торгового центру.

Читайте такожУ ДТП в Києві за участю співробітника російського посольства постраждали мати й донька

Зазначається, що внаслідок аварії ніхто не постраждав, а служба безпеки торгового центру на вході спрацювала оперативно.

"Шкода завдана лише дверям торгового центру. Деталі з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.