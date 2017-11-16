Резонансна ДТП у Харкові: чоловік вагітної постраждалої розповів про її стан (відео)

Вагітна Жанна Власенко, яка після страшної ДТП у Харкові провела 22 дні у медикаментозному сні, йде на поправку, але й досі відчуває болі.

Про це повідомив чоловік Жанни Володимир Жолудь. Зокрема, він розповів, що вона спілкується з рідними і нормально їсть, проте в Жанни досі болить голова й нога, передає "Прямий".

Сьогодні Жанна має зробити перші кроки. Стан малюка у Володимира не викликає побоювань, він наголосив, що гінекологи слідкують за станом дитини. Жолудь також вперше назвав стать майбутньої дитини — подружжя чекає на дівчинку, вона має з'явитись у лютому.

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Від родини підозрюваної Олени Зайцевої до родини постраждалої ніхто особисто не звертався. Чоловік Жанни наголосив, що буде позиватись до Зайцевої.

"Позов ми, звісно, будемо подавати. Усі постраждалі подають позов, і коли я був у поліції, мені сказали, що вже теж можна шукати адвоката й подавати позов", - зазначив він.

Нагадаємо, що у дівчини після ДТП діагностували черепно-мозкову травму та перелом таза. Тиждень тому вона прокинулась з медикаментозного сну.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозра у скоєнні ДТП оголосили Дронову.