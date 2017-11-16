На Львівщині зіткнулися два автобуси

Автопригода сталася сьогодні, 16-го листопада, близько дев’ятої ранку на трасі Дрогобич – Стрий в селі Верхні Гаї, Дрогобицького району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

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За попередніми даними правоохоронців, за кермом рейсового автобуса «Стрий – Дрогобич» був 28-річний мешканець Дрогобиччини. Він не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та зіткнувся з іншим автобусом «Трускавець – Ковель».

В аварії постраждала пасажирка одного з автобусів, 31-річна стриянка. Медики діагностували у жінки черепно-мозкову травму.

Обставини ДТП з’ясовують, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.