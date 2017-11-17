Біля Чорнобильської зони затримали двох сталкерів – жителя Донеччини та москвичку

У Київській області прикордонники Житомирського загону та співробітники Національної поліції напередодні затримали двох сталкерів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, чоловік і жінка намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

«Правопорушниками виявились 21-річний громадянин України – житель Донецької області та 20-річна громадянка Російської Федерації – жителька Москви. Шукачі пригод намагались пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. В ході перевірочних заходів з’ясувалось, що затримана громадянка Росії на територію нашої держави прибула у встановленому порядку», - розповіли УНІАН у прикордонному відомстві.

Відносно затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.