На Житомирщині поліція та соцслужби визволили з голодного та холодного полону трьох дітей (фото, відео)

На Житомирщині вчора поліція та соцслужби визволили з голодного та холодного полону трійко дітей.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, трьох бердичівлян, найстаршому з яких – 8, а найменшій дівчинці – 3 роки, правоохоронці застали у замкненій хаті, перевіряючи інформацію про можливий недогляд дітей.

З’ясувалось, що вони вже понад 2 доби знаходяться самі у холодному будинку, а з їжі у них – лише миска з кашею та цибулею.

До Бердичівського відділу поліції звернулись працівники міської служби у справах дітей із повідомленням про тривалу відсутність 8-річного хлопчика у школі та можливе невиконання його матір’ю батьківських обов’язків. Відтак, поліцейські разом з соціальними працівниками вирушили за адресою проживання дитини.

На місці з’ясувалось, що будинок замкнений, однак в оселі перебувають діти.

"Старший хлопчик через вікно повідомив нам, що мама зачинила їх 2 дні тому та пішла, залишивши гречану кашу та порізану цибулину. І додав, що вони сильно замерзли та хочуть їсти, а молодша сестричка постійно плаче", - розповів УНІАН інспектор ювенальної превенції Бердичівського відділу поліції Олеся Чубоха.

Поліцейським вдалося знайти 27-річну матір і примусили її повернутися додому.

"У помешканні панувала повна антисанітарія та холод, адже будинок відімкнений від опалення. Щоб зігріти молодшу сестричку, старші хлопчики, самі ледь одягнуті, підкладали їй у постіль кошенят",- повідомили УНІАН подробиці цієї події у поліції.

За таких обставин дітей віком 3, 6 та 8 років у супроводі працівників служби у справах дітей відправили до місцевої лікарні. Медики діагностували у них переохолодження та застудні захворювання.

"Діти були брудні, з неприємним запахом, замерзлі і страшенно голодні", - розповів УНІАН лікар інфекційного відділення Бердичівського ТМО Надія Шишмінцева. "У першу чергу, ми їх відмили та нагодували, а наша медсестра принесла з дому чистий дитячий одяг", - додав він.

Нині діти перебувають на лікуванні, мати навідується до них увечері та залишається на ніч. Зранку ж вона іде у власних справах.

"Жінка виховує дітей сама, тому перебуває на обліку в Бердичівському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді як така, що опинилася у складних життєвих обставинах", - розповіла УНІАН начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

"Однак раніше вона у поле зору поліції не потрапляла, до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалася, спиртним не зловживає. Повідомлень про недогляд дітей – також не було. Однак відтепер ситуація у цій родині перебуватиме під особливим нашим контролем", - сказала вона.

Нині вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Поліцією порушується питання про позбавлення матері батьківських прав. Також жінці може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років.