Саакашвілі заявив, що вночі жорстоко побили його водія

Лідер "Руху нових сил" Михайло Саакашвілі заявив, що в ніч на 19 листопада двоє невідомих зустріли його водія Володимира біля будинку і жорстоко побили. Про це він написав на сторінці у Facebook.

Читайте такожВ Одесі у сутичках між прихильниками і противниками Саакашвілі постраждав журналіст-інвалід (фото)

"Після того, як за останній місяць в Грузію депортували всіх моїх охоронців і журналіста, який супроводжував мене і висвітлював мою діяльність, я залишився тільки з моїм водієм Володимиром. Він возив мене і допомагав по господарству. Сьогодні вночі двоє невідомих зустріли його біля будинку і жорстоко побили. Володимир згадує, що дізнався дві припарковані машини, які зазвичай за нами їздять, і він завжди вважав їх машинами СБУ, а двоє нападників були спортивного вигляду і явно чекали його біля під'їзду", – повідомив Саакашвілі.

Він додав, що дружина водія зателефонувала йому з Одеси. Вони викликали швидку допомогу та поліцію. У лікарні у Володимира діагностували тяжкий струс мозку, повідомив політик.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявляв, що в аеропорту "Бориспіль" затримали його 11-річного сина.