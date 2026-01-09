Вчені розповіли, що знаходилося в шлунку 3000-річної мумії крокодила

У стародавньому Єгипті крокодили були не тільки страшними хижаками, їх шанували.

3000-річна мумія крокодила дає нам змогу зазирнути у дивний і захоплюючий світ стародавніх єгипетських ритуалів. Дослідники використовуючи рентген та комп'ютерну томографію змогли вивчити цю збережену мумію і розкрити таємниці, які вона приховувала протягом тисячоліть, повідомляє Daily Galaxy.

Видання поділилося, що цей крокодил, відомий як зразок 2005.335, знайдений у Бірмінгемському музеї та художній галереї, не є типовою стародавньою мумією. На відміну від людських мумій, з яких видалялися органи, крокодил зберігся майже в повному обсязі.

Вказується, що те, що знаходилося всередині крокодила, відкрило нову сторінку в розумінні того, як стародавні єгиптяни взаємодіяли з тваринами, яких вони шанували.

У стародавньому Єгипті крокодили були не тільки страшними хижаками, цих тварин шанували. Бог-крокодил Собек вважався символом сили, захисту і навіть родючості. Річкові монстри вважалися священними і були символами сили.

Ба більше, як йдеться в статті, деяких з них розводили і ловили для проведення спеціальних релігійних ритуалів.

"Наша робота виявила велику кількість інформації як про життя крокодила, так і про поводження з його останками після смерті. Мумії вже давно є джерелом захоплення для відвідувачів музеїв різного віку. Наша робота надає унікальну можливість познайомити відвідувачів з історією цього тварини", - розповіла археозоолог з Манчестерського університету Лідія Макнайт.

Згідно з прес-релізом Манчестерського університету, єгиптяни вірили, що муміфікуючи крокодилів та приносячи їх у жертву, вони можуть забезпечити собі захист від небезпек, які представляли ці тварини.

Як зазначається в публікації, в Єгипті було виявлено тисячі муміфікованих крокодилів, багато з яких знайдено у Фаюмі, центрі поклоніння Собеку.

Завдяки сучасним технологіям вчені змогли зазирнути всередину шлунка крокодила, водночас й не пошкодити його мумію.

Видання поділилося, що те, що вони там знайшли, було досить цікавим: гастроліти – невеликі камінці, які ці рептилії ковтають для полегшення травлення, і навіть риба, спіймана на бронзовий гачок.

"Наявність більшої кількості гастролітів у верхній частині травного тракту свідчить про спробу перетравити останній прийом їжі тварини і показує, що вона померла до того, як їжа дійшла до шлунка", - йдеться в прес-релізі.

Макнайт також зазначила, що риба, яка все ще була причеплена до гачка, свідчить про те, що крокодил був спійманий безпосередньо перед смертю. Тому було зроблено припущення, що його було навмисно принесено в жертву, а не про те, що тварина просто померла від природних причин.

В статті підкреслюється, що справжньою революцією тут є те, як дослідники використовують неінвазивні технології для вивчення стародавніх останків. Замість того, щоб розрізати мумії, рентгенівські промені та комп'ютерна томографія дозволяють вченим заглянути всередину, не завдаючи шкоди.

"Якщо раніше в дослідженнях перевагу віддавали інвазивним методам, таким як розпакування та розтин, то 3D-рентгенографія дає можливість побачити внутрішню частину артефактів, не пошкоджуючи ці важливі та захоплюючі предмети", – зазначив співавтор дослідження, опублікованого в журналі "Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage".

Макнайт підкреслила, що використання цих технологій дозволяє створювати віртуальні моделі, такі як та, що була створена для бронзового гачка, знайденого в шлунку крокодила.

