На трасі неподалік Львова перекинувся бензовоз, через витік пального ускладнено рух транспорту

На Львівщині під час руху перекинувся бензовоз із напівпричепом, що призвело до витоку пального та ускладнення руху транспорту на ділянці дороги, де сталася аварія.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 листопада, о 00.29 на міжнародній трасі Київ-Чоп у селі Малі Підліски Жовківського району.

Читайте такожУ Києві сталася масштабна ДТП - утворився величезний затор (фоторепортаж)

«63-річний водій бензовоза з напівпричепом Renault Premium (автомобіль належить ТзОВ «Торгова фірма «Кременчукнафтопродукт») на повороті дороги не впорався з керуванням та допустив перекидання цистерни. Внаслідок цього відбувся витік пального з заправних горловин цистерни на проїжджу частину», - йдеться у повідмленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС. З метою недопущення загорання місця виливу пального рятувальники засипали піскосумішшю та створили пінну подушку. Проводиться відкачка залишків пального з цистерни в проміжну ємність.

Зазначається, що внаслідок ДТП травмованих і загиблих немає. Рух на даній ділянці дороги регулюється працівниками поліції.

Причини події, сума збитків та кількість пального, яке потрапило у грунт та на дорогу, з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в результаті зіткнення автобуса і іномарки загинув чоловік, ще 5 постраждали.