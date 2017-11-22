Такого ви ще не бачили: у Києві відбулася епічна ДТП, в якій Opel "покатався" на відбійнику (фото)
12:35, 22 листопада 2017Інциденти
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Opel Astra заїхав на відбійник і, "всупереч законам фізики", не перекинувся.
Приблизно 50-70 метрів машина проїхала ще по загородженню / фото Ruslan Olefir
У Києві зняли вельми незвичайне ДТП. Судячи з фото, аварія сталася на Голосіївському проспекті. Про це повідомляє портал "Автоцентр".
Opel Astra заїхав на відбійник і, "всупереч законам фізики", не перекинувся: приблизно 50-70 метрів машина проїхала ще по загорожі, після чого завмерла на місці.
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Очевидно, ДТП сталася без постраждалих, але водій, напевно, був у великому шоці або, як мінімум, здивований.
Як повідомляв УНІАН, перший сніг у російському Владивостоці застав зненацька автомобілістів.
Фото Ruslan Olefir
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