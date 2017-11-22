Під квартиру депутата Ужгородської міськради кинули гранату - ЗМІ (фото)

Під квартиру депутата Ужгородської міської ради Михайла Чурила сьогодні, 22 листопада, вночі невідомі кинули ручну гранату.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Вибух стався у коридорі загального користування будинку.

"За попередньою інформацією, під його квартиру на четверому поверсі будинку по вулиці Собранецька в Ужгороді кинули ручну гранату, яка вибухнула близько 3 ночі сьогодні, і внаслідок цього інциденту з будинку було евакуйовано 21 людину", - пише видання.

Водночас, у поліції зауважують, що представник влади, якому належить ця квартира, наразі тут не живе, а вибух був незначний, і на щастя ніхто не постраждав.

У поліції розповідають, залишки вибухового пристрою направили на ескпертизу, яка й встановить його вид і походження, додає Mukachevo.net.

Попередня правова кваліфікація інциденту, зауважують в поліції, це стаття 296 ч.4, хуліганство.

За інформацією видання, раніше Михайло Чурило був членом Партії регіонів та представником її фракції у міській раді. Кілька років тому йому підпалили новенький BMW-750, який згорів вщент.