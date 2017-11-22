У центрі Києва зупинився рух тролейбусів через припаркований посеред дороги "Лексус" (фото)

У Києві на перетині вул. Володимирської та Софіївської рух транспорту зупинився через неправильно припаркований автомобіль Lexus. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Водій на номерах АА2507ОН просто припаркував свій автомобіль і пішов. Рух тролейбусів повністю зупинено. Утворилвся затор. Об'їжджайте", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами одного з підписників, поліція приїхала через 40 хвилин, заявивши, що евакуатор викликати немає сенсу через відсутність місця на штраф-майданчику.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва дівчина заблокувала рух, припаркувавши своє авто по центру дороги.