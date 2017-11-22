У центрі Києва зупинився рух тролейбусів через припаркований посеред дороги "Лексус" (фото)
14:03, 22 листопада 2017Інциденти
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Рух тролейбусів повністю зупинено. В центрі міста утворився затор.
Водій просто припаркував свій автомобіль і пішов / dtp.kiev.ua
У Києві на перетині вул. Володимирської та Софіївської рух транспорту зупинився через неправильно припаркований автомобіль Lexus. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Водій на номерах АА2507ОН просто припаркував свій автомобіль і пішов. Рух тролейбусів повністю зупинено. Утворилвся затор. Об'їжджайте", - йдеться в повідомленні.
В центрі міста утворилася пробка / dtp.kiev.ua
При цьому, за словами одного з підписників, поліція приїхала через 40 хвилин, заявивши, що евакуатор викликати немає сенсу через відсутність місця на штраф-майданчику.
Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва дівчина заблокувала рух, припаркувавши своє авто по центру дороги.
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