Біля "Лук'янівської" побили водія, який припаркував автомобіль посеред дороги (відео)

У Києві біля ТЦ "Квадрат" на станції метро "Лук'янівська" 21 листопада перехожі побили водія, який заблокував проїзд громадського транспорту, припаркувавши автомобіль посеред дороги, і пішов у магазин, передає 112.ua.

"Пам'ятаєте, вчора хтось припаркував свій BMW, (н. з. АА0210ЕЦ) на Лук'янівці так, що створив надзвичайну пробку, і, зокрема, заблокував 1 автобус і 7 трамваїв? Як виявилося, водій просто пішов в супермаркет. Так от, коли людям набридло чекати поліцію - вони влаштували невеликий самосуд", - йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Там же опубліковано відео інциденту (без звуку).

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в центрі Києва на перетині вул. Володимирської та Софіївської рух транспорту зупинився через неправильно припаркований автомобіль Lexus.