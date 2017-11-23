Жінка, яка вдарила молотком бійця АТО в театрі у Дніпрі, втекла з-під домашнього арешту

Відвідувачка театру, яка торік із молотком напала на бійця АТО, уже втретє втекла від правоохоронців напередодні суду. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Марина Меншикова не з'явилася до слідчого, і її місцеперебування наразі невідоме.

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Минулої осені жінка просто в опері почала ображати бійця полку "Дніпро 1" Костянтина Кравченка, який був у формі, та його дружину. Нападниця відома як завсідниця сепаратистських акцій у Дніпрі.

Підозрювана у завданні тілесних ушкоджень переховувалася на територій окупованого Криму. Там Меншикову винною в порушенні міграційного законодавства Росії, присудили штраф і видворення упродовж п’яти днів «за межі території Російської Федерації».

Наприкінці жовтня її затримали у Дніпрі та присудили домашній арешт, з-під якого вона втекла.

Нагадаємо, у червні 2017 року поліція вже інформувала про затримання підозрюваної Меншикової, однак тоді їй лише вручили повідомлення про підозру і допитали.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету. За даними поліції, інцидент стався в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «русский мир» і нецензурно облаяла бійця та його дружину».

Як розповіли у поліції, знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж. Учасник бойових дій отримав легке поранення у голову, його шпиталізували. Інцидент мав продовження.

З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соціальних мережах писала повідомлення на підтримку дій нападниці.