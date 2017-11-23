Моторошна ДТП у Харкові: постраждалу вагітну виписали з лікарні

Лікарі виписали з медзакладу постраждалу в кривавій ДТП у центрі Харкова вагітну Жанну Власенко.

Про це заявила речниця Харківської ОДА Ксенія Ярікова, передає ТСН.

"Дитина в нормі, загрози зриву немає, мама стаціонарного лікування вже не потребує. Дівчина продовжить лікування амбулаторно", - зазначила вона.

За словами Ярікової, постраждала під час моторошної ДТП перебувала в лікарні тривалий час і вже просила лікарів відпустити її додому.

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"Зрозуміло, що вона не може вийти на роботу або вести активний спосіб життя. Але необхідності перебувати надалі в лікарні для неї більше немає", - додала вона, уточнивши, що жінку виписали напередодні, 22 листопада.

Окремо представниця ОДА прокоментувала стан останньої постраждалої, яка досі залишається у лікарні, - 25-річної Анни Комар.

"У неї були дуже серйозні травми і вона важче відновлюється. Дівчина при тямі, але поки вона проходить лікування в стаціонарі", - резюмувала Ярікова.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.